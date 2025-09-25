Europa League Aston Villa-Bologna 1-0
22.56 Sfortunato esordio in Europa League del Bologna, battuto 1-0 a Birmingham dall' Aston Villa. Inizio veemente dell'Aston Villa che al 13' passa sugli sviluppi di un corner: palla fuori area per McGinn che, tutto di sinistro,controlla e infila l'angolo basso.Una serie di parate di Skorupski, tiene a galla il Bologna che nel finale di tempo si fa vedere con Bernadeschi. Nella ripresa ritmi più bassi e match in equilibrio.Skorupski respinge un rigore di Watkins (68'). Rossoblù vicini al pari, ma la traversa ferma Castro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
