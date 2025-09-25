Ethnos festival tre giorni di eventi live sul Vesuvio
Al via la XXX edizione di Ethnos, il festival internazionale della world music diretto da Gigi Di Luca. Il viaggio musicale di Ethnos approda sul Vesuvio. La XXX edizione del festival internazionale della world music diretto da Gigi Di Luca fa tappa questo fine settimana nel Parco Nazionale del Vesuvio, con diversi appuntamenti. Dal concerto del progetto Hysterrae che . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: ethnos - festival
Ethnos 2025, il festival della world music festeggia 30 anni tra Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano
Il viaggio musicale del festival Ethnos approda sul Vesuvio con tre giorni di eventi
Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio apre le porte con visite guidate gratuite per Ethnos Festival! Venerdì 26 settembre, ti aspetta un percorso speciale tra archeologia, vulcanologia e biodiversità: un’occasione unica per scoprire la storia e la natura del # - facebook.com Vai su Facebook
Il festival Ethnos approda sul Vesuvio, tre giorni di eventi - La trentesima edizione di Ethnos, il festival internazionale della world music diretto da Gigi Di Luca, fa tappa questo fine settimana nel Parco Nazionale del Vesuvio, con diversi appuntamenti. Segnala lostrillone.tv
Ethnos, la XXX edizione prosegue dall'11 al 14 settembre: 4 giorni di eventi in 4 città vesuviane - La trentesima edizione di Ethnos, il festival internazionale della world music, che si terrà tra il 6 settembre ed il 5 ottobre, entra nel vivo con quattro giorni di eventi in diverse città vesuviane. Secondo ilmattino.it