Estorsione per le buste paga alleggerite l' imprenditore Immacolato Bonina assolto anche in Cassazione

25 set 2025

Dopo nove anni di processi penali e tre diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione, l'imprenditore di Barcellona Pozzo di Gotto Immacolato Bonina, neo presidente onorario dell'Igea Virtus, è stato assolto definitivamente con la formula più ampia: "Perché il fatto contestato non sussiste". 🔗 Leggi su Messinatoday.it

