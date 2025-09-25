Lo Sporting Lisbona sarà impegnato sabato notte per la settimana giornata del campionato portoghese e giocherà in trasferta, in casa dell’Estoril: i biancoverdi stanno vivendo un periodo felice, si è sbloccato il bomber Luis Suarez e la stella di Trincao sta davvero brillando. Nel posticipo della scorsa giornata, lunedì notte, i Leoni hanno avuto difficoltà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estoril-Sporting Lisbona (sabato 27 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Leoni ancora vittoriosi?