Estate di prossimità le uscite ' su misura' della cooperativa sociale nelle strutture per anziani

25 set 2025

Nella provincia di Forlì-Cesena l’estate de Il Cigno Cooperativa Sociale ha preso forma attraverso uscite su misura, calibrate sulle esigenze dei residenti e sulle opportunità del territorio.A Cesena, gli ospiti della casa residenza anziani La Meridiana hanno trascorso ore di relax al mare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

