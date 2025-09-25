Esprimi un desiderio tra Max Angioni e Diego Abatantuono | Bisogna dar valore al tempo

L'equivoco in chiave comedy, e poi ancora il confronto generazionale come spunto. L'intervista video ai protagonisti e al regista Volfango De Biasi. Il film è in sala. Confronti e scontri generazionali al centro di Esprimi un desiderio, commedia targata Volfango De Biasi che dirige Max Angioni e Diego Abatantuono, per la prima volta insieme. Remake de Il peggior lavoro della mia via di Thomas Giloum, il film ha per protagonista Simone (Angioni), condannato a lavori socialmente utili dopo averne combinata una durante un turno di lavoro. Viene spedito in un'elegante residenza per anziani, dopo verrà preso di mira dagli arzilli ospiti, capitanati dall'ex vinicoltore Ettore (Abatantuono). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

