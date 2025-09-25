Esprimi un desiderio La famiglia Leroy e Il padre dell’anno | i legami declinati in tre film

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste uscite in sala del 25 settembre prevale il tema della famiglia, declinato in maniere molto differenti tra Italia, Francia e Usa. Partiamo con l’italiano Esprimi un desiderio. Torna con una nuova commedia dai buoni sentimenti Volfango De Biasi, dirigendo Max Angioni alla sua prima volta sul grande schermo. Il suo cinico commesso trentenne finisce per scontare alcuni mesi di servizi sociali per un tragicomico incidente sul lavoro. Scena catastrofica e succosa che fa partire forte il film. Con il veterano Diego Abatantuono comporrà una strana coppia niente male. L’attore milanese è infatti il più burbero e astuto degli anziani nell’RSA dove si sviluppa la vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

