Esposizione della bandiera palestinese su Palazzo di Città | il sì

Tempo di lettura: < 1 minuto Approvata in Consiglio Comunale ad Ariano Irpino la Mozione “Esposizione della Bandiera Palestinese e della Pace sulla facciata del Palazzo di Città”. Durante il Consiglio Comunale del 23 settembre 2025 è stata approvata la mozione “Esposizione della Bandiera Palestinese e della Pace sulla facciata del Palazzo di Città”, una iniziativa fortemente voluta dalla maggioranza di governo e votata all’unanimità da tutto il Consiglio. “L’esposizione sul balcone del Palazzo Comunale della bandiera Palestinese e della Pace deve essere considerarsi non solo come un semplice atto dal valore simbolico, bensì come stimolo al raggiungimento concreto di un accordo di Pace duraturo e al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Governo italiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

