Esplosione nel centro di Napoli | bomba nel terrazzino di un basso nella notte

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bomba carta è stata lanciata nella notte nel terrazzino di un basso in zona Avvocata, nel centro di Napoli; indaga la Polizia di Stato, l'ordigno non ha causato danni gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

