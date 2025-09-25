Esplorare il possibile legame tra acetaminofene e autismo

Esplorazione delle recenti affermazioni riguardanti il paracetamolo e l'autismo durante la gravidanza. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Esplorare il possibile legame tra acetaminofene e autismo

L’Oms: nessuna prova scientifica sul legame tra autismo e uso di paracetamolo - “Le cause esatte dell’autismo non sono state ancora stabilite e si ritiene possano essere coinvolti molteplici fattori” ... Segnala askanews.it