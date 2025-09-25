Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di San Pietroburgo
San Pietroburgo si rivela come un teatro vivente dove ogni edificio racconta secoli di storia imperiale. La città fondata da Pietro il Grande nel 1703 emerge dalle acque del Golfo di Finlandia con la maestosità di una capitale progettata per stupire. Le sue facciate color pastello si riflettono nei canali che attraversano il centro storico, mentre i 42 ponti collegano le isole su cui sorge questa metropoli di oltre 5 milioni di abitanti. L’architettura barocca e neoclassica domina ogni prospettiva, creando scenari che sembrano usciti direttamente da un romanzo di Dostoevskij. Le Notti Bianche estive trasformano la città in un palcoscenico naturale dove la luce del sole non tramonta mai completamente, regalando un’atmosfera magica che conquista ogni visitatore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
