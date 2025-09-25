Esplode bomba carta in centro a Napoli indaga la Polizia
Tempo di lettura: < 1 minuto Forte esplosione nella notte a Napoli, nei pressi di via Tarsia, nel centro della città, dove una bomba carta ha provocato un buco nel muro di confine di un basso dove vive una persona incensurato. Sono in corso indagini da parte dell’ Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Non si segnalano feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
