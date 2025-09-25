Esplode bomba carta in centro a Napoli indaga la Polizia

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Forte esplosione nella notte a Napoli, nei pressi di via Tarsia, nel centro della città, dove una bomba carta ha provocato un buco nel muro di confine di un basso dove vive una persona incensurato. Sono in corso indagini da parte dell’ Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Non si segnalano feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

esplode bomba carta in centro a napoli indaga la polizia

© Anteprima24.it - Esplode bomba carta in centro a Napoli, indaga la Polizia

In questa notizia si parla di: esplode - bomba

Roma trema, il boato e la deflagrazione: esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino. Feriti e ustionati. Un testimone: sembrava una bomba (video)

Roma, esplode un distributore: 28 feriti. «Come una bomba». Decine di evacuati, pioggia di vetri sui residenti

Roma, esplode un distributore: 35 feriti. «Come una bomba». Decine di evacuati, pioggia di vetri sui residenti

esplode bomba carta centroNapoli, bomba carta esplode nel terrazzo di un basso - L'articolo Napoli, bomba carta esplode nel terrazzo di un basso proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

esplode bomba carta centroRoma: bomba carta esplode davanti al centro sociale La Carta - Un'esplosione di una bomba carta a Roma segna un momento di alta tensione politica e sociale. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Esplode Bomba Carta Centro