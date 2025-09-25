Esordio amaro in Europa | il Bologna perde di misura la battaglia di Birmingham

Bolognatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita dai ritmi indiavolati tipici della Premier League, il Bologna cede il passo ai Villans dopo una gara davvero spettacolare. La sblocca McGinn con un gran tiro, poi Skorupski tiene la squadra a galla e nel finale resta il rammarico per una traversa di Castro e per un miracolo del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

