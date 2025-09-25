Esordio amaro in Europa | il Bologna perde di misura la battaglia di Birmingham
In una partita dai ritmi indiavolati tipici della Premier League, il Bologna cede il passo ai Villans dopo una gara davvero spettacolare. La sblocca McGinn con un gran tiro, poi Skorupski tiene la squadra a galla e nel finale resta il rammarico per una traversa di Castro e per un miracolo del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Europa League, un buon Bologna non basta: sconfitta all’esordio sul campo dell’Aston Villa - Decisiva la rete di McGinn dopo appena 13 minuti: il centrocampista scozzese insacca con ... Come scrive tuttonapoli.net
Europa League, esordio amaro per il Bologna in casa dell'Aston Villa: finisce 1-0. Tutti i risultati - Esordio amaro per il Bologna a cui non basta la buona volontà: i rossoblu cadono nella prima di Europa League stagionale in casa dell’Aston Villa. Secondo msn.com