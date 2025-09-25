Esonero dal servizio per la conferenza internazionale ESHA 29-31 ottobre NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota con cui autorizza, in via straordinaria, la partecipazione alla conferenza internazionale ESHA organizzata da ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. L’iniziativa, rivolta a docenti di ogni ordine e grado, si terrà dal 29 al 31 ottobre 2025 presso il Rome Marriott Park Hotel di Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it