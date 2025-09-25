Esce per una battuta di caccia e scivola nell'Arno salvato dal suo cane che segnala la posizione ai soccorritori

Un uomo di 85 anni è stato salvato dopo essere scivolato nell'Arno grazie al suo cane. L'animale ha infatti segnalato la sua posizione abbaiando e i soccorritori sono riusciti a recuperare l'anziano, trasportato poi in codice rosso in ospedale. L'uomo era uscito per una battuta di caccia con l'animale e non era più rientrato a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

