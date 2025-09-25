Esce per una battuta di caccia e scivola nell'Arno salvato dal suo cane che segnala la posizione ai soccorritori

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 85 anni è stato salvato dopo essere scivolato nell'Arno grazie al suo cane. L'animale ha infatti segnalato la sua posizione abbaiando e i soccorritori sono riusciti a recuperare l'anziano, trasportato poi in codice rosso in ospedale. L'uomo era uscito per una battuta di caccia con l'animale e non era più rientrato a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esce - battuta

Elisabetta Cocciaretto esce di scena a Praga, battuta da Linda Noskova

Il telecronista fa una battuta su Rune per il due di picche preso da Kudermertova: non ne esce bene

esce battuta caccia scivolaEsce per una battuta di caccia e scivola nell’Arno, salvato dal suo cane che segnala la posizione ai soccorritori - L’animale ha infatti segnalato la sua posizione abbaiando e i soccorritori sono riusciti a recuperare l’anziano, ... Segnala fanpage.it

Cade dalla scala, volo di sei metri. Preparava una battuta di caccia: è in pericolo di vita - Laterina, 26 agosto 2025 – E’ ricoverato in pericolo di vita all’ospedale fiorentino di Careggi un uomo di 67 anni vittima di un grave incidente accaduto ieri mattina nei boschi di Montozzi, nel ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Battuta Caccia Scivola