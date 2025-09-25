Esame di Maturità dal prossimo anno grandi novità | cambia nome e contenuti

Dayitalianews.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno al nome tradizionale. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che dal prossimo anno l’esame tornerà a chiamarsi “Esame di Maturità”. Secondo il ministro, il termine, eliminato circa 25 anni fa, rappresenta un valore culturale da recuperare: “ Sottolineare l’importanza della maturità è fondamentale in una società dove sempre più spesso gli adulti faticano a diventare veri punti di riferimento per i giovani”. Le modifiche alla prova orale. Il cambiamento non riguarda solo il nome. Valditara ha spiegato che la prova orale sarà completamente rivista: Eliminato il “documento” o progetto casuale su cui i candidati erano chiamati a costruire collegamenti interdisciplinari, ritenuto “ansiogeno e poco serio”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

esame di maturit224 dal prossimo anno grandi novit224 cambia nome e contenuti

© Dayitalianews.com - Esame di Maturità, dal prossimo anno grandi novità: cambia nome e contenuti

In questa notizia si parla di: esame - maturit

esame maturit224 prossimo annoEsame di Maturità, Valditara: “Dal nome all’orale, cambia molto dal prossimo anno” - Giuseppe Valditara fa sapere che "dal prossimo anno l’esame di Maturità cambia molto": dalle materie da portare all'ora al nome stesso dell'esame. Riporta msn.com

Esame di maturità, passa la riforma: dall’anno prossimo si farà così | Cambia tutto all’orale, sarà un bagno di sangue - Via libera alla riforma della Maturità per il nuovo anno, con il nuovo modello del colloquio orale nessuno potrà saltarlo ... Come scrive cataniaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Esame Maturit224 Prossimo Anno