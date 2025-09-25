Esame di Maturità dal prossimo anno grandi novità | cambia nome e contenuti
Il ritorno al nome tradizionale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che dal prossimo anno l'esame tornerà a chiamarsi "Esame di Maturità". Secondo il ministro, il termine, eliminato circa 25 anni fa, rappresenta un valore culturale da recuperare: " Sottolineare l'importanza della maturità è fondamentale in una società dove sempre più spesso gli adulti faticano a diventare veri punti di riferimento per i giovani". Le modifiche alla prova orale. Il cambiamento non riguarda solo il nome. Valditara ha spiegato che la prova orale sarà completamente rivista: Eliminato il "documento" o progetto casuale su cui i candidati erano chiamati a costruire collegamenti interdisciplinari, ritenuto "ansiogeno e poco serio".
