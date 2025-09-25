Esagitato all' ospedale Gradenigo di Torino minaccia i sanitari con una bombola | arrestato
Un tossicodipendente ha seminato scompiglio nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025 all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Gradenigo di via Porro angolo corso Regina Margherita a Torino. Si tratta di un 51enne italiano che si è presentato pretendendo una dose di metadone dal personale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: esagitato - ospedale
