Esagitato all' ospedale Gradenigo di Torino minaccia i sanitari con una bombola | arrestato

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tossicodipendente ha seminato scompiglio nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025 all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Gradenigo di via Porro angolo corso Regina Margherita a Torino. Si tratta di un 51enne italiano che si è presentato pretendendo una dose di metadone dal personale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

