Errori in busta paga | troppi soldi I dipendenti devono restituirli Scoppia il caso in Comune
Massa, 25 settembre 2025 – Una busta paga più pesante, troppo pesante per essere vera. Quasi il doppio del normale quella arrivata sul conto corrente dei dipendenti del Comune di Massa alcuni mesi fa. E infatti era un errore, avvenuto nel mese di aprile: quei soldi ora devono tornare nelle casse del municipio che però li richiede ai dipendenti in poche tranche, invece che dilazionati in più tempo in linea con le disposizioni normative, creando difficoltà a chi quei soldi li ha anche spesi. Sulla questione intervengono i segretari di Fp Cgil, Laura Bacci, Csa Fp, Annamaria Mosti, e Uil Fpl, Claudio Salvadori, che sin dal primo momento si sono mossi a difesa dei lavoratori senza ottenere risposte concrete dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
