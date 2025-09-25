Tredici opere d’arte di grande valore, un’eredità contesa e un’indagine in corso. La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta per esportazione illecita di beni culturali e ricettazione, al momento contro ignoti, in merito alla scomparsa di una serie di dipinti che facevano parte della collezione di Gianni Agnelli. Si tratta di lavori di artisti come Giorgio De Chirico, Claude Monet, Pablo Picasso, Giacomo Balla, Francis Bacon, Balthus e altri. Come riportato dal Messaggero, l’indagine è condotta dal Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giovanni Conzo e del sostituto Stefano Opilio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eredità Agnelli, tredici opere d’arte scomparse. Indaga la Procura