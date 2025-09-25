Eredità Agnelli tredici opere d’arte scomparse Indaga la Procura

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tredici opere d’arte di grande valore, un’eredità contesa e un’indagine in corso. La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta per esportazione illecita di beni culturali e ricettazione, al momento contro ignoti, in merito alla scomparsa di una serie di dipinti che facevano parte della collezione di Gianni Agnelli. Si tratta di lavori di artisti come Giorgio De Chirico, Claude Monet, Pablo Picasso, Giacomo Balla, Francis Bacon, Balthus e altri. Come riportato dal Messaggero, l’indagine è condotta dal Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giovanni Conzo e del sostituto Stefano Opilio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

eredit224 agnelli tredici opere d8217arte scomparse indaga la procura

© Ilgiornale.it - Eredità Agnelli, tredici opere d’arte scomparse. Indaga la Procura

In questa notizia si parla di: eredit - agnelli

eredit224 agnelli tredici opereEredità Agnelli, i pm: tredici quadri (da De Chirico a Monet) spariti ed esportati illegalmente - Si tratta di una parte della collezione di Gianni Agnelli su cui ora la procura di Roma indaga, ... Lo riporta ilmattino.it

Eredità Agnelli, 13 quadri spariti: aperta indagine contro ignoti per ricettazione. Nei caveau c'erano solo le copie - La Procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta legata a quadri del valore di milioni di euro spariti. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eredit224 Agnelli Tredici Opere