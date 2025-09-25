Eredità Agnelli 13 quadri spariti | Margherita contro i figli Lapo Ginevra e John Elkann
Si apre un nuovo capitolo dell'infinita storia legata all'eredità dell'Avvocato Gianni Agnelli. La Procura di Roma ha infatti avviato un'indagine per la sparizione di 13 opere d'arte della sua collezione privata. L'inchiesta è la costola di una vicenda che va avanti da molti anni ormai e che vede come protagonista la moglie dell'Avvocato, Margherita Agnelli. L'ereditiera accusa i suoi tre figli, John, Lapo e Ginevra Elkann; loro però sostengono che i dipinti fossero di proprietà esclusiva di Marella Caracciolo e non di Gianni Agnelli, che fossero stati donati loro dalla nonna e che quindi non rientrassero nella sua eredità. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Eredità Agnelli. John Elkann farà i servizi sociali dai salesiani in qualità di docente: formerà insegnanti, operatori sociali e studenti istruendoli su come ci si comporta nella vita Denunciato dalla madre Margherita con l'accusa di averle sottratto l'eredità di famigl - X Vai su X
La Procura di Torino chiude le indagini sull’eredità di Marella Agnelli: archiviazione per Lapo e Ginevra, mentre John Elkann chiede la messa alla prova con un anno di servizi sociali. Un accordo da 183 milioni di euro col fisco per chiudere le contestazioni trib - facebook.com Vai su Facebook
Eredità Agnelli, 13 quadri spariti: Margherita contro i figli Lapo, Ginevra e John Elkann - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eredità Agnelli, 13 quadri spariti: Margherita contro i figli Lapo, Ginevra e John Elkann ... Lo riporta tg24.sky.it
Eredità Agnelli, il mistero dei 13 quadri originali sostituiti con copie: ipotesi ricettazione e esportazione illecita di opere d’arte - La secondogenita di Gianni, Margherita, denunciò dopo ispezioni «ammanchi di beni di ingentissimo valore di proprietà del padre» (i quadri). Riporta roma.corriere.it