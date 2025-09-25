ERC – Dei Ceci porta la Lancia nell’Europeo
Il driver romano esordirà al volante di una Lancia, riportando così sulle strade internazionali un marchio che ha scritto pagine leggendarie nella storia dei rally. Francesco Dei Ceci, ventenne talento italiano in rampa di lancio, vedrà realizzarsi un sogno coltivato fin da bambino la prossima settimana in occasione del decisivo round del FIA Junior ERC . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
