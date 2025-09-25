La prima giornata del concorso completo di Lignieres, dedicata agli individualisti che non faranno parte del contest rientrante nella Nations Cup 2025, si è conclusa in Francia. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio dopo le performance di dressage. A comandare la classifica, con ben due cavalli (Senor Crocodillo e Capitaine De Hus Z), è l’amazzone neozelandese Jonelle Price, medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012 e ai Mondiali di Pratoni del Vivaro nel 2022, rispettivamente con 27.8 e 28.5 punti negativi. Alle sue spalle, virtualmente sul gradino più basso del podio, il britannico Gordon Murphy: montante Highmoon, il cavaliere ha tirato fuori una ripresa che gli ha consentito di far segnare uno score di 28. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Jonelle Price comanda dopo la prima giornata del completo di Lignieres