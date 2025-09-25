Equitazione da domani gli Internazionali di Sicilia | oltre 180 cavalli in gara al campo ostacoli La Favorita
Un weekend importante per l’equitazione a Palermo. Domani, infatti, alle 8,30 la gara del circuito nazionale riservato ai giovani cavalli (5 anni, ostacoli alti 1,15 metri), aprirà la prima delle tre giornate della 61esima edizione degli “Internazionali di Sicilia” in programma sino a domenica 28. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
