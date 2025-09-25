Equitazione da domani gli Internazionali di Sicilia | oltre 180 cavalli in gara al campo ostacoli La Favorita

Un weekend importante per l’equitazione a Palermo. Domani, infatti, alle 8,30 la gara del circuito nazionale riservato ai giovani cavalli (5 anni, ostacoli alti 1,15 metri), aprirà la prima delle tre giornate della 61esima edizione degli “Internazionali di Sicilia” in programma sino a domenica 28. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Torna la grande equitazione, due settimane di gare internazionali Coppa degli Assi - Torna domani la grande equitazione in Sicilia e anche quest’anno il campo di gara storico sarà quello dell’impianto del parco della Favorita. Riporta blogsicilia.it

equitazione domani internazionali siciliaTornano a Palermo gli Internazionali di Sicilia e la Coppa degli Assi - PALERMO – “ Il ritorno a Palermo degli “Internazionali di Sicilia” e della “Coppa degli Assi” rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra Regione”, lo dichiara il presidente della Regione ... Si legge su livesicilia.it

