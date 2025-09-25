Episodi di violenza al Libertà | identificati due 18enni

Baritoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Bari ha emesso due avvisi orali nei confronti di altrettanti giovani maggiorenni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.I due sono stati identificati nel corso delle indagini sugli episodi accaduti ad alcuni cittadini stranieri nel quartiere Libertà. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: episodi - violenza

Medici e infermieri, aumentano gli episodi di violenza: 5 aggressioni al giorno a Roma. E non tutti denunciano

Confcommercio Professioni: "Preoccupazione per i troppi episodi di violenza"

Troppo alcol e violenza: due gravi episodi scuotono Cantù e Villa Guardia, intervenuti i carabinieri

Risse, violenza e accoltellamenti: così Bari in centro è diventata il far west. Otto episodi in una settimana - Otto episodi di violenza, tra risse, accoltellamenti e disordini, in una settimana. Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Episodi Violenza Libert224 Identificati