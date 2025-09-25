Ep675 – Flotilla attaccata con droni | l’Italia invia una fregata – Cinzia Pinna ritrovata senza vita confessa l’imprenditore fermato
Flotilla attaccata con droni: l’Italia invia una fregata e l’Onu chiede un’indagine indipendente. Scomparsa a Palau, Cinzia Pinna ritrovata senza vita. Confessa l’imprenditore fermato, l’ammissione di Emanuele Ragnedda al termine di un interrogatorio durato diverse ore davanti ai carabinieri. La rincorsa Sinner alla vetta del ranking ATP riparte da Pechino: “Pronti sia testa che fisico”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La Flotilla per Gaza attaccata in Tunisia. Gli attivisti: “Proseguiamo” - In 2 a bordo dicono d’averlo visto liberare l’esplosivo L’autorità tunisina nega Il video mostra l’oggetto cadere a picco sulla barca del “direttivo” della missione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Global Sumud Flotilla: "Drone attacca barca con a bordo Greta Thunberg". Tunisia: "Falso" - Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno pubblicato alcuni filmati delle telecamere di sicurezza che mostrano l'attacco - Riporta tg24.sky.it