Entusiasmo per la prima riunione costituente socialista sannita | l’annuncio su Miceli

Tempo di lettura: < 1 minuto Partecipata e ricca di contenuti la prima riunione costituente socialista che si è tenuta quest’oggi a Benevento. Clima di entusiasmo e presenze di marca socialista dal mondo della cultura e dell’associazionismo. Se l’obiettivo è quello di rilanciare la presenza organizzata PSI nel Sannio le premesse sono più che buone. Tra gli intervenuti Mario Moccia segretario provinciale PSI, Luigi Diego Perifano, responsabile nazionale Giustizia PSI, il consigliere comunale di Benevento Angelo Miceli, Stefano Avitabile consigliere comunale di San Salvatore Telesino, Antonio Grasso e Domenico Rotondi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

