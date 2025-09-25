Entrano in un ristorante con vestiti eleganti e rubano una borsa

Novaratoday.it | 25 set 2025

Entrano in un ristorante fingendosi clienti, rubano una borsa e scappano.É successo nella serata del 23 settembre ad Arona, dove due uomini di origine sudamericana di 24 e 25 anni sono entrati in un locale del centro, ben vestiti, e, approfittando della distrazione dei clienti, hanno rubato una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

