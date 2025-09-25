Ospite d’eccezione nell’ultima puntata di Ginnasticomania, approfondimento dedicato alla ginnastica e condotto da Chiara Sani sul canale Youtube di OA Sport. Il riferimento è al CT della Nazionale italiana, Enrico Casella. Idee chiare e grandi ambizioni in vista di un nuovo quadriennio olimpico, per una squadra femminile che ha scritto la storia dello sport italiano, pensando soprattutto alle medaglie olimpiche nell’ultima edizione di Parigi. Un nuovo percorso ripreso, con destinazione finale Los Angeles 2028, in cui gli Europei di Lipsia sono stati la prima tappa e i prossimi Mondiali a Jakarta (19-25 ottobre) avranno un valenza particolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Enrico Casella: "Asia D'Amato a pieno regime, Alice ha sofferto dopo l'oro olimpico. Meglio avere problemi di abbondanza"