Ennesimo suicidio nel carcere di Sant' Anna un 24enne si è tolto la vita in cella

Modenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino tunisino di 24 anni si è tolto la vita ieri sera intorno alle ore 20.30 nella sua cella della sezione accoglienza del carcere di Modena. Il giovane era stato allocato da poco al Sant'Anna. Il personale lo ha trovato impiccato e ha chiesto immediatamente l'intervento del 118, ma ormai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ennesimo - suicidio

ennesimo suicidio carcere santCARCERE SANT’ANNA. ANCORA UN SUICIDIO: SI TOGLIE LA VITA UN 24ENNE - L'uomo, ancora imputato, si è impiccato nella sezione di accoglienza, dov'era stato allocato da poco. Riporta tvqui.it

ennesimo suicidio carcere santCarcere di Modena, ieri sera un altro detenuto si è suicidato: è il quinto da inizio anno - Alle 20 di ieri sera il carcere di Modena è stato teatro della ennesima tragedia. lapressa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ennesimo Suicidio Carcere Sant