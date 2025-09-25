A Corsico Engie compie un nuovo passo verso la decarbonizzazione del territorio acquisendo la centrale che alimenta la rete di teleriscaldamento del Comune alle porte di Milano. Con questa acquisizione l’azienda diventa l’unico operatore nella gestione del servizio, grazie all’integrazione tra produzione e distribuzione. È la novità presentata oggi all’impianto nel corso di un evento organizzato presso la centrale a cui ha partecipato anche il sindaco di Corsico, Stefano Martino Ventura. L’acqua del forno della vicina vetreria Verallia viene trasportata alla centrale cogenerativa di Engie e, portata a 110 gradi, garantendo il 70 per cento del fabbisogno energetico dell’impianto ed evitando la combustione di gas naturale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Engie acquisisce una centrale di teleriscaldamento a Corsico per il recupero del calore dalla vetreria Verallia