Enel il gruppo guidato da Flavio Cattaneo all' 80ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

Roma-New York, 25 settembre 2025 – Il Gruppo Enel ha partecipato all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High Level Week attualmente in corso a New York, che hanno coinvolto leader provenienti da tutto il mondo. Il top management di Enel ha preso parte a incontri di alto profilo, sottolineando l'impegno attivo del Gruppo ad accelerare gli investimenti sostenibili e la crescita inclusiva attraverso la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. Enel ha evidenziato il ruolo vitale delle imprese nel plasmare un'economia globale resiliente e nel promuovere la transizione energetica attraverso partnership strategiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

