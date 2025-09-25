Enel il gruppo guidato da Flavio Cattaneo all' 80ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York
Roma-New York, 25 settembre 2025 – Il Gruppo Enel ha partecipato all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High Level Week attualmente in corso a New York, che hanno coinvolto leader provenienti da tutto il mondo. Il top management di Enel ha preso parte a incontri di alto profilo, sottolineando l'impegno attivo del Gruppo ad accelerare gli investimenti sostenibili e la crescita inclusiva attraverso la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. Enel ha evidenziato il ruolo vitale delle imprese nel plasmare un'economia globale resiliente e nel promuovere la transizione energetica attraverso partnership strategiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: enel - gruppo
Enel, giudizi positivi dagli analisti dopo i conti semestrali: apprezzata la strategia di crescita per acquisizioni del gruppo
? Venerdì 19 settembre Enel ha inaugurato l’innovativo di Venaus, il primo sistema solare galleggiante realizzato dal Gruppo elettrico, che oltre a pro - facebook.com Vai su Facebook
La scuola inizia, il sostegno di Enel continua. Per accompagnare questo percorso, siamo vicini ai nostri colleghi e le loro famiglie con un piano welfare dedicato all’avvio dell’anno scolastico. Tante misure concrete che includono: - Contributi economici: fino a - X Vai su X
Enel, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo all'80ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York - New York, 25 settembre 2025 – Il Gruppo Enel ha partecipato all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High ... Scrive iltempo.it
Enel colloca negli Usa un bond da 4,5 miliardi di dollari - bond da 4,5 miliardi di dollari complessivi, un’operazione dalle dimensioni davvero significative, dato che si tratta ... Riporta blitzquotidiano.it