Enel fa strike col bond da 4,5 miliardi

Bond da record per Enel negli Stati Uniti. Nella settimana della Climate Week di New York, e all'indomani della non indifferente promozione del rating italiano, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha fatto il pieno sul mercato dei bond lanciando un obbligazione da 4,5 miliardi di dollari, l'equivalente di 3,8 miliardi di euro. Un numero rivisto all'ultimo minuto dietro al quale si nasconde il vero successo dell'operazione: Enel ha inizialmente proposto al mercato un bond della size di 2 miliardi con rendimento al 4,5%. Ma riscontrando una domanda di 12 volte superiore all'offerta (ossia 24 miliardi) ha ricalibrato i termini del collocamento, guadagnando quasi un punto sul rendimento, passato dal 4,5% al 3,6%, aumentato l'ammontare finale a 4,5 miliardi, e ricevendo comunque una domanda di 3-4 volte superiore alla 'nuova' offerta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

