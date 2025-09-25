Enel bond da 4,5 miliardi È boom di richieste
Enel Finance International, finanziaria controllata da Enel, ha lanciato un bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali nei mercati Usa e internazionali per un importo complessivo di 4,5 miliardi di dollari, pari a circa 3,8 miliardi di euro. Lo rende noto il gruppo, sottolineando che l’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3 volte, con ordini complessivi per un importo pari a circa 14,4 miliardi di dollari. "La dimensione dell’operazione, che ad oggi rappresenta il più grande collocamento del 2025 da parte di una utility europea, nonché la domanda e le condizioni economiche conseguite, rappresentano il riconoscimento da parte del mercato della solidità e credibilità del Piano Strategico di Gruppo ", evidenzia Enel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
