Endrick Juve | 0 minuti fin qui per il brasiliano accostato ai bianconeri Ma il Real Madrid e Xabi Alonso hanno un piano ben preciso per il suo futuro l’indiscrezione dalla Spagna

Endrick Juve: il brasiliano ha collezionato 0 minuti fin qui. Il Real Madrid e Xabi Alonso hanno una strategia in mente per il suo futuro, l’indiscrezione. Un avvio di stagione da record, sette vittorie consecutive tra Liga e Champions. Ma nel Real Madrid perfetto di Xabi Alonso c’è un caso che fa discutere: la totale emarginazione di Endrick. Il baby-fenomeno brasiliano, uno dei talenti più attesi del calcio mondiale, non ha ancora giocato un solo minuto in questa stagione. Zero minuti e un’estate da separato in casa. Mentre la squadra vola, Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 accostato anche al calciomercato Juve, vive ai margini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Endrick Juve: 0 minuti fin qui per il brasiliano accostato ai bianconeri. Ma il Real Madrid e Xabi Alonso hanno un piano ben preciso per il suo futuro, l’indiscrezione dalla Spagna

Endrick Juve, svelato il clamoroso retroscena: i bianconeri avevano valutato il talento del Real Madrid ma poi… Ecco cosa è successo in estate

Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, in estate Endrick, talento del Real Madrid classe 2006, sarebbe stato proposto alla Juve.

