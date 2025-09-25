Endoscopia mini-invasiva Firenze al centro della formazione europea

FIRENZE – Firenze diventa capitale della formazione medica con la Endoscopy Summer School Espghan, ospitata al Meyer Health Campus. Per tre giorni, esperti internazionali e giovani medici si sono confrontati sulle nuove frontiere dell’ endoscopia pediatrica. Tra i casi clinici presentati, quello della piccola S., affetta da malattia di Crohn. Grazie a una videocapsula con doppia telecamera, i medici hanno potuto esplorare l’intero intestino tenue senza ricorrere a interventi chirurgici. Lo strumento ha permesso prima la diagnosi, poi il trattamento di una stenosi intestinale, risolta con una dilatazione endoscopica, senza tagli né cicatrici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

