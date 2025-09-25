ENDLESS | SENZA FINE di Aisha Chevallier | Recensione
Endless: Senza Fine é il seguito del romanzo Fearless: Senza Paura di Aisha Chevallier (nome d’arte). Entrambi i romanzo fanno parte della serie Sellasorata&Diamond pubblicata da Leggereditore. Trama. Dopo essere stata selezionata per uno stage di equitazione in Francia, Aisha si è trasferita a Parigi ed è così felice che non vuole più tornare a Roma. Ha due nuovi amici: Sophie, che fa la modella e frequenta il suo stesso maneggio, e Leo, un compagno di scuola. Due tipi fuori dal comune, imprevedibili e divertenti. Sophie le fa conoscere le sue amiche, modelle anche loro, che la trascinano in giro per la città tra feste e serate stravaganti, mentre Leo la costringe a conoscere il suo coinquilino, Étienne, un ragazzo tenebroso, scostante e schivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: endless - fine
Risate che riecheggiano tra gli alberi, tuffi senza fine e spensieratezza. Così suona l’estate vista con gli occhi dei più piccoli. - Laughter echoing through the trees, endless dives, and carefree joy. This is what summer feels like through the eyes of a child. ?0 - facebook.com Vai su Facebook
? Amora senza fine. Endless love. A perfect encapsulation of my feelings for Ischia. - X Vai su X
Chronoscript The Endless End è un gioco d'azione e piattaforme che ci intrappola in una storia infinita - Chronoscript The Endless End è stato presentato allo State of Play: si tratta di un action platforming nel quale dobbiamo scappare da una storia senza fine. Si legge su msn.com