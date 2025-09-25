Enac si lancia nei voli regionali | costosissimi di nicchia sono solo un diversivo

Mentre l’Italia affronta una crisi infrastrutturale e gestionale degli aeroporti di proporzioni drammatiche, l’Enac sceglie di lanciarsi in un costoso esperimento di nicchia: la Regional Air Mobility (RAM), una rete di voli leggerissimi per unire i piccoli scali regionali. L’immagine del recente volo dimostrativo tra Fano e Roma Urbe, presentato come un trionfo di innovazione, rischia di essere l’ennesimo specchietto per le allodole, un progetto avulso dalle reali, gravissime emergenze della mobilità aerea nazionale. L’Enac ignora che alcuni aeroporti sono saturi e hanno però i bilanci in rosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Enac si lancia nei voli regionali: costosissimi, di nicchia, sono solo un diversivo

