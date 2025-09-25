EMU xemu v0.8105 Potenzia la Grafica | Finalmente Gestito il Filtro Anisotropico nv2a

L’emulazione dell’originale Xbox fa un altro, fondamentale passo avanti. Il team di sviluppo di xemu, l’emulatore gratuito e open-source che ci permette di rivivere i classici della console Microsoft su PC Windows, macOS e Linux, ha rilasciato un aggiornamento tecnicamente molto significativo: la versione v0.8.105. Al centro di questo aggiornamento c’è un miglioramento che gli appassionati di grafica attendevano da tempo: la corretta gestione delle impostazioni del filtro anisotropico sulla GPU nv2a della Xbox. Ma cosa significa tutto questo per l’utente finale? Traduciamolo in benefici tangibili. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net