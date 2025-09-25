Emma Watson vuole ancora bene a JK Rowling | Si può amare una persona anche se ha opinioni diverse

L'attrice è tornata a parlare pubblicamente dopo diversi mesi di silenzio e ha affrontato anche la questione legata all'autrice di Harry Potter. Si parla molto di Emma Watson in questi giorni perché l'attrice, dopo mesi di silenzio e lontana dal grande schermo dal 2019, quando recitò in Piccole donne di Greta Gerwig, è tornata a parlare della sua pausa da Hollywood. In una cover per Hollywood Authentic, Watson ha parlato con il regista Hassan Akkad, confessando di essere nostalgica del lavoro da attrice ma non di tutto il contorno che accompagna la lavorazione di un film o di una serie televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emma Watson vuole ancora bene a J.K. Rowling: "Si può amare una persona anche se ha opinioni diverse"

In questa notizia si parla di: emma - watson

Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo?

Emma Watson, felice (e single) a 35 anni: lontano dal cinema, con un dottorato a Oxford e il successo mondiale del gin che ha lanciato insieme al fratello

La polizia ‘bacchetta’ Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità

Emma Watson, lontana dal cinema dal 2019 dopo Piccole Donne, racconta in un’intervista di come la recitazione a Hollywood fosse diventata stressante e opprimente. Pur amando l’arte del recitare, non sente la mancanza della pressione e della promozione - facebook.com Vai su Facebook

L’attrice non appare in un film dal 2019, anno in cui ha preso parte a “Piccole Donne” diretto da Greta Gerwig #EmmaWatson - X Vai su X

Emma Watson vuole ancora bene a J.K. Rowling: "Si può amare una persona anche se ha opinioni diverse" - L'attrice è tornata a parlare pubblicamente dopo diversi mesi di silenzio e ha affrontato anche la questione legata all'autrice di Harry Potter. Scrive movieplayer.it