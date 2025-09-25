Emma Watson su J K Rowling | Non la cancello ma il dibattito è doloroso

Intervistata nel podcast On Purpose, Emma Watson è tornata a commentare le frizioni tra J. K. Rowling e il resto del vecchio cast di Harry Potter sulla questione dei diritti delle persone transgender. Emma ha espresso la fatica e la malinconia della situazione, con la franchezza e l'intelligenza che bisogna riconoscerle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Emma Watson su J. K. Rowling: "Non la cancello, ma il dibattito è doloroso"

In questa notizia si parla di: emma - watson

Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo?

Emma Watson, felice (e single) a 35 anni: lontano dal cinema, con un dottorato a Oxford e il successo mondiale del gin che ha lanciato insieme al fratello

La polizia ‘bacchetta’ Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità

Emma Watson, lontana dal cinema dal 2019 dopo Piccole Donne, racconta in un’intervista di come la recitazione a Hollywood fosse diventata stressante e opprimente. Pur amando l’arte del recitare, non sente la mancanza della pressione e della promozione - facebook.com Vai su Facebook

L’attrice non appare in un film dal 2019, anno in cui ha preso parte a “Piccole Donne” diretto da Greta Gerwig #EmmaWatson - X Vai su X

Emma Watson: «J.K. Rowling? Posso ritenere importante anche chi non ha le mie stesse idee» - L'attrice (ora in pausa) è tornata a parlare del suo rapporto con l'autrice della saga di 'Harry Potter' dopo che si era distanziata dalle sue opinioni sulle persone trans: «Chiunque deve essere tratt ... Scrive rollingstone.it

Emma Watson: “Non esiste un mondo in cui io possa cancellare J.K. Rowling” - Rowling A quasi quindici anni dall’uscita dell’ultimo film della saga di Harry Potter, il legame tra ... Riporta cinematographe.it