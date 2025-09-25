Emma Watson parla apertamente di JK Rowling | le continuo a volere bene

Metropolitanmagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Watson ha recentemente parlato della sua complicata relazione con l’autrice di “ Harry Potter ” J.K. Rowling durante un’intervista nel podcast “On Purpose With Jay Shetty”. Watson, diventata famosa interpretando Hermione Granger in tutti gli otto film di “Harry Potter” dal 2001 al 2011, negli ultimi anni ha preso le distanze dalla Rowling a causa delle opinioni dell’autrice sulle questioni transgender. Nel 2020, dopo che la Rowling pubblicò una serie di tweet e un saggio di 3.600 parole che molti definirono transfobico, Watson condivise una breve dichiarazione in cui esprimeva il suo sostegno alla comunità transgender. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

emma watson parla apertamente di jk rowling le continuo a volere bene

© Metropolitanmagazine.it - Emma Watson parla apertamente di J.K Rowling: “le continuo a volere bene”

In questa notizia si parla di: emma - watson

Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo?

Emma Watson, felice (e single) a 35 anni: lontano dal cinema, con un dottorato a Oxford e il successo mondiale del gin che ha lanciato insieme al fratello

La polizia ‘bacchetta’ Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità

emma watson parla apertamenteEmma Watson rompe il silenzio sul rapporto con J.K. Rowling - Ospite del podcast On Purpose With Jay Shetty, Emma Watson ha rotto il silenzio sul suo rapporto con J. Scrive lascimmiapensa.com

emma watson parla apertamenteEmma Watson parla dell’addio a Hollywood: “Non mi manca per niente” - Emma Watson ha raccontato il suo addio a Hollywood: non le manca il cinema, ma l’arte sì. Riporta 105.net

Cerca Video su questo argomento: Emma Watson Parla Apertamente