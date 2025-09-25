Emissioni Bot e Btp dell’ultimo trimestre il calendario

Ultimo trimestre di emissioni di Bot e Btp per il 2025. In attesa delle date delle aste di settembre con i nuovi Btp, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso il programma relativo ai collocamenti dei nuovi titoli di Stato del quarto trimestre dell’anno e le riaperture di quelli in circolazione. Il Dicastero ha anche anticipato in via eccezionale il calendario del prossimo gennaio, solitamente pubblicato a dicembre con gli appuntamenti per l’acquisto di debito pubblico italiano del resto del 2026, facendo anche un bilancio di quello con l’anno che si avvia alla conclusione. Le nuove emissioni del IV trimestre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Emissioni Bot e Btp dell’ultimo trimestre, il calendario

In questa notizia si parla di: emissioni - ultimo

Ultimo giorno a Gastech Exhibition & Conference! Si chiude una settimana intensa e stimolante, ricca di incontri, scambi di idee e visioni condivise per un futuro a basse emissioni. Siamo allo stand M70 | Padiglione 14, pronti ad accogliervi e a mostrarvi le - facebook.com Vai su Facebook

Il Mediterraneo è un “hotspot climatico”: negli ultimi 25 anni le emissioni di CO2 sono aumentate del 15%, quelle di metano del 9%. @repubblica @radiodeejay @fanpage @Agenzia_Ansa Non è un problema lontano, è già qui. #Clima #MacroregioneMedit - X Vai su X

Bot e Btp, emissioni di settembre 2025: novità e rendimenti - Scopri le nuove emissioni di BOT e BTP a settembre 2025: dettagli su scadenze, rendimenti, modalità di acquisto e vantaggi fiscali. Secondo finanza.com

Bot e Btp, nuova emissione a settembre: a chi convengono - Il Mef annuncia l’emissione di nuovi Bot e Btp a settembre 2025: calendario completo delle aste, vantaggi e svantaggi, come comprare e a chi conviene investire ... Scrive quifinanza.it