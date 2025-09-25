Emissioni Bot e Btp dell’ultimo trimestre il calendario

Quifinanza.it | 25 set 2025

Ultimo trimestre di emissioni di Bot e Btp per il 2025. In attesa delle date delle aste di settembre con i nuovi Btp, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso il programma relativo ai collocamenti dei nuovi titoli di Stato del quarto trimestre dell’anno e le riaperture di quelli in circolazione. Il Dicastero ha anche anticipato in via eccezionale il calendario del prossimo gennaio, solitamente pubblicato a dicembre con gli appuntamenti per l’acquisto di debito pubblico italiano del resto del 2026, facendo anche un bilancio di quello con l’anno che si avvia alla conclusione. Le nuove emissioni del IV trimestre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

