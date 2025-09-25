Emergenza furti 4 cellulari rubati in sole due ore

Casertanews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo repentino quello di cui è stato vittima il consigliere comunale di minoranza Guido Marino che nella sua cittadina di residenza San Castrese frazione di Sessa Aurunca, è stato derubato del cellulare. Lo aveva lasciato in auto che non è stata chiusa per recarsi in farmacia.Nella stessa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emergenza - furti

Furti, riesplode l’emergenza: bande anche con persone in casa

Emergenza furti a Triante. La reazione dei residenti. Scattano i presidi notturni

Emergenza furti, il Comune corre ai ripari

Furti più difficili per i cellulari - Tim, Vodafone Omnitel, Wind, H3G, Ipse 2000 da oggi effettuare chiamate da cellulari smarriti o ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Furti 4 Cellulari