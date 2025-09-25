Emergenza frane il governo stanzia 25 milioni per Chieti e Bucchianico

Il Senato ha dato il via libera alla conversione in legge del decreto 1162025, che apre ufficialmente la fase di ricostruzione pubblica e privata nei comuni di Chieti e Bucchianico, colpiti nei mesi scorsi da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico. Lo annuncia il senatore abruzzese di Fratelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: emergenza - frane

Furia si abbatte sull’Italia: emergenza frane, 5mila fulmini in un’ora. È allerta maltempo

CiaoComo. . CiaoComo Live - Emergenza meteo, i battelli unica alternativa: pullman fermi per Bellagio e Menaggio per le frane #pullman #emergenzameteo #stradechiuse #allertameteo #battelli - facebook.com Vai su Facebook

Stato di emergenza. Arrivano 200mila euro per le tre frane collinari - Il Comune riceverà i finanziamenti statali dalla Protezione Civile . Scrive lanazione.it

Frane in Cadore, il Consiglio dei ministri stanzia 5,5 milioni di euro e dichiara lo stato di emergenza - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza in relazione agli eventi ... Secondo ilgazzettino.it