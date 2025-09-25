Emergenza frane il Comune | Con il decreto parte la rinascita dei nostri territori

Con l’approvazione definitiva del decreto legge 1162025, si apre ufficialmente la fase di ricostruzione pubblica e privata nei territori di Chieti e Bucchianico, colpiti dal dissesto idrogeologico.«Accogliamo con grande soddisfazione questo risultato – hanno dichiarato il sindaco Diego Ferrara e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: emergenza - frane

Furia si abbatte sull’Italia: emergenza frane, 5mila fulmini in un’ora. È allerta maltempo

Emergenza frane, il governo stanzia 25 milioni per Chieti e Bucchianico

CiaoComo. . CiaoComo Live - Emergenza meteo, i battelli unica alternativa: pullman fermi per Bellagio e Menaggio per le frane #pullman #emergenzameteo #stradechiuse #allertameteo #battelli - facebook.com Vai su Facebook

Frane, dissesto e allagamenti. Chiesto lo stato di emergenza - L’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone, ha firmato ieri la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza inviata al dipartimento nazionale e alla presidenza del ... msn.com scrive

Frane, allagamenti e blackout flagellano il Nord Italia: è allerta per l’esondazione del Seveso - Il Nord sferzato da piogge torrenziali: il Seveso esonda, frane e allagamenti in Lombardia e Liguria. Come scrive greenme.it