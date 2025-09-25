Emergenza droni in Europa aeroporti sotto attacco | sabotaggio russo o criminali interni? Tutte le risposte

La notte tra il 22 e il 23 settembre 2025 l’aeroporto di Copenaghen è rimasto paralizzato per quasi quattro ore. Pochi minuti dopo, lo stesso accadeva a Oslo, in Norvegia. Due giorni più tardi, la scena si ripeteva ad Aalborg, città danese dove lo scalo è anche base militare. I radar avevano intercettato droni sconosciuti in avvicinamento alle piste, con luci accese, costringendo le torri di controllo a fermare ogni attività. Decolli sospesi, atterraggi dirottati, migliaia di passeggeri bloccati a terra. Una sequenza che ha riaperto con forza la questione della vulnerabilità degli aeroporti europei davanti a un fenomeno che da anni si ripresenta, e che ora assume dimensioni inedite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Emergenza droni in Europa, aeroporti sotto attacco: sabotaggio russo o criminali interni? Tutte le risposte

