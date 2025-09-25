Emerge una nuova verità rivelata dal Time sullo scandalo virale creato dalla ripresa in video di Kristin Cabot e Andy Byron durante un concerto dei Coldplay Spesso non è tutto quel che sembra

Iodonna.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S embrava un copione scritto apposta per i social: la kiss cam che sorprende due manager del mondo tech, il pubblico che ride, il frontman che ironizza e, poi, il video che diventa virale, trasformando un momento di leggerezza durante un concerto in sospetto tradimento capace di spezzare una carriera. Eppure, la storia dietro quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo non è come è stata raccontata. Al Gillette Stadium, durante il tour dei Coldplay, quella sera, rilvela The Times, insieme alla coppia ritenuta clandestina, Kristin Cabot e Andy Byron, c’era anche il marito di lei con un’altra donna, oggi la sua compagna ufficiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

emerge una nuova verit224 rivelata dal time sullo scandalo virale creato dalla ripresa in video di kristin cabot e andy byron durante un concerto dei coldplay spesso non 232 tutto quel che sembra

© Iodonna.it - Emerge una nuova verità, rivelata dal Time, sullo scandalo virale, creato dalla ripresa in video di Kristin Cabot e Andy Byron durante un concerto dei Coldplay. Spesso, non è tutto quel che sembra

In questa notizia si parla di: emerge - nuova

Cina: “China Shopping” emerge come nuova mania tra turisti in arrivo

Chanel Totti debutta in TV: emerge una nuova indiscrezione

Grande Fratello, emerge una nuova indiscrezione sul regolamento

Cerca Video su questo argomento: Emerge Nuova Verit224 Rivelata