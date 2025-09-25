Emerge una nuova verità rivelata dal Time sullo scandalo virale creato dalla ripresa in video di Kristin Cabot e Andy Byron durante un concerto dei Coldplay Spesso non è tutto quel che sembra
S embrava un copione scritto apposta per i social: la kiss cam che sorprende due manager del mondo tech, il pubblico che ride, il frontman che ironizza e, poi, il video che diventa virale, trasformando un momento di leggerezza durante un concerto in sospetto tradimento capace di spezzare una carriera. Eppure, la storia dietro quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo non è come è stata raccontata. Al Gillette Stadium, durante il tour dei Coldplay, quella sera, rilvela The Times, insieme alla coppia ritenuta clandestina, Kristin Cabot e Andy Byron, c’era anche il marito di lei con un’altra donna, oggi la sua compagna ufficiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
