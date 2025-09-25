Embargo totale contro Israele siamo pronti a bloccare tutto | le voci dal presidio per la Global Sumud Flotilla
Al presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla, indetto davanti a Montecitorio da associazioni, sindacati e movimenti dopo un intervento telefonico da una delle imbarcazioni colpite questa notte da droni largo di Creta, in acque internazionali, hanno preso parola in tanti. La proposta della presidente del Consiglio Meloni sul riconoscimento dello Stato di Palestina e l’annuncio del ministro della Difesa Crosetto vengono rispediti al mittente come misure “che non bastano”. E c’è chi si rivolge direttamente a Meloni. “Cosa risponderà a sua figlia, premier, quando le chiederà cosa ha fatto per la strage di innocenti nella terra di Cristo?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il governo spagnolo, guidato da Sanchez, ha approvato l'embargo totale di armi a Israele. Saranno vietate sia le esportazioni sia le importazioni. Chiaro, Meloni? Se si hanno volontà, coraggio e libertà le azioni si compiono senza esitazioni. Non si tratta solo d
Il Governo spagnolo impone l'embargo totale sulle forniture militari a Israele e blocca l'import di qualsiasi bene sia prodotto nei territori occupati. Cose che fanno gli altri e che sarebbero doverose anche da noi, soprattutto dopo la straordinaria mobilitazione di
Madrid, 'approvato embargo totale import-export armi a Israele' - Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia, Carlos Cuerpo, nella conferenza stampa successiva al Cdm, confermando il varo di un decreto legge con 4 iniziative "essenziali", a partire dal ...
Spagna approva l'embargo delle armi contro Israele - Madrid, 23 set (Prensa Latina) Il Consiglio dei Ministri del governo spagnolo ha approvato l'attuazione di un embargo delle armi contro Israele, una misura che si aggiunge ad altre di condanna del gen ...