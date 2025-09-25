Al presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla, indetto davanti a Montecitorio da associazioni, sindacati e movimenti dopo un intervento telefonico da una delle imbarcazioni colpite questa notte da droni largo di Creta, in acque internazionali, hanno preso parola in tanti. La proposta della presidente del Consiglio Meloni sul riconoscimento dello Stato di Palestina e l’annuncio del ministro della Difesa Crosetto vengono rispediti al mittente come misure “che non bastano”. E c’è chi si rivolge direttamente a Meloni. “Cosa risponderà a sua figlia, premier, quando le chiederà cosa ha fatto per la strage di innocenti nella terra di Cristo?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Embargo totale contro Israele, siamo pronti a bloccare tutto”: le voci dal presidio per la Global Sumud Flotilla