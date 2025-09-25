Emanuele Ragnedda il rampollo della dinasty sarda che girava con la pistola in tasca

25 set 2025

Suo nonno aveva fondato la storica cantina Capichera, lui si vantava di aver prodotto un vino da 1.800 euro a bottiglia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

emanuele ragnedda rampollo dinastyEmanuele Ragnedda, la “vita smeralda” tra locali e ragazze del rampollo d’oro con la pistola in tasca - E se quel cognome lo pronunci in Sardegna chiunque lo associa all’istante al paese che si affaccia sull’azzurro della Costa Smeralda, ... Si legge su ilmessaggero.it

Chi è Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino super costoso che ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna - Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino di Arzachena, è in stato di fermo per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa la sera dell'11 settembre a Palau. Riporta tg.la7.it

