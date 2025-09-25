Emanuele Ragnedda | Ho sparato a Cinzia Pinna per difendermi avevamo litigato

Leggo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite finita nel sangue. Sarebbe questa la versione fornita agli inquirenti durante l'interrogatorio, mercoledì 24 settembre 2025 in caserma, da Emanuele Ragnedda, l'imprenditore. 🔗 Leggi su Leggo.it

emanuele ragnedda ho sparato a cinzia pinna per difendermi avevamo litigato

© Leggo.it - Emanuele Ragnedda: «Ho sparato a Cinzia Pinna per difendermi, avevamo litigato»

In questa notizia si parla di: emanuele - ragnedda

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «È l'ultimo ad averla vista viva». Accertamenti in un casolare

Cinzia Pinna, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda in stato di fermo: «Ha provato a fuggire in gommone, era armato»

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagato per omicidio il noto imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

emanuele ragnedda ho sparatoEmanuele Ragnedda: «Ho sparato a Cinzia Pinna per difendermi, avevamo litigato» - Sarebbe questa la versione fornita agli inquirenti durante l'interrogatorio, mercoledì 24 settembre 2025 in caserma, da Emanuele Ragnedda, ... Riporta leggo.it

emanuele ragnedda ho sparatoFemminicidio in Gallura, 'ho sparato per difendermi' - Sarebbe questa la versione fornita agli inquirenti durante l'interrogatorio, ieri in caserma, da Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino reo con ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Emanuele Ragnedda Ho Sparato